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§ NG.kz
25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29577
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Создание настоящего проекта алфавита в первую очередь учитывало звуковую систему казахского языка. В результате предлагаемый алфавит состоит из 25 знаков. За основу был взят такой принцип: одна буква - один звук, одна буква - два звука и один звук система диграфа.
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гость
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 14:37
Комментарий удален модератором.

Ahmet
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:

-какой молодец товарищ Грибоедов.....ну что же пора вам браться за новое ответственное задание.....перевести еще и русский язык на латиницу.... ))))))(((((((

Ещё арабам предложи...японцам, китайцам...они до сих пор...отсталые

Владимир
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот именно это нам всем сейчас нужно! Пусть дорожает бензин и тенгушка падает ниже плинтуса! Ведь новый alfavit нас всех сразу накормит и обогатит!

кустанаец 1
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 14:38
Комментарий удален модератором.

§ Dron
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 207
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 11.09.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
за годы когда латинский алфавит был в Казахстане , государство достигло неимоверных достижений в науке и технике которые были воплощены во всех сферах науки и народного хозяйства не только в Казахстане , но и во всем мире (например запуск космических кораблей)

:lol: :lol: :lol:
Цитата:
кустанаец 1:
В третьих , с переходом на латынь казахстанские ученики школ будут заниматься по математике , физике , химии и прочим наукам строго выпущенных европейскими издательствами , что поможет экономить на закупке учебников за рубежом

На латынь вы не перейдете, а вот на латинский алфавит - да! Но это не значит что европейские издания резко начнут печатать учебники на казахском языке!Цитата:
кустанаец 1:
В четвертых и самое главное наши ученики после школы больше не будут так массово уезжать учиться в высших учебных заведениях России, а значит навсегда останутся здесь в качестве высококвалифицированных рабочих на огромном количестве новых предприятий занятый на производстве ВВП страны .

:lol: :lol: :lol:
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boran
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Государственный язык с латинском алфавитом станет намного привлекательнее..
Кирилица отстой, вчерашний день. Давно надо было. Жаль потерянного времени.
Но все равно приятно.

* Victor Yang
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9221
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.09.17 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
W читается как "У"? Серьёзно? И между буквами "И" и "I" уже никакой разницы? А как же тиын и тиiн?



В плане набора на клавиатуре - будет удобно - все буквы есть, да. Но в общем плане - очень сомневаюсь, что это более удобный алфавит - количество букв в тексте вырастет процентов на 30.

[Исправлено: Victor Yang, 11.09.2017 - 14:57]
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Сержан
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
завидую кто перейдет на латиницу.
вперед со всем миром будет жизнь хороша.
пожалеем тех кто останется в прошлом жизни навеки.
они будут отсталые народы.

Гость
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
ты завязывай арак то так хлестать..

Нормально чел написал. Иронично. Сарказма многовато, но его можно понять. Накопилось с избытком. Без арака как спьяну

* Валентин
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6692
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 11.09.17 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Но в общем плане - очень сомневаюсь, что это более удобный алфавит - количество букв в тексте вырастет процентов на 30.


Где-то так, на 25-30%, да.

Вот журналистам в государственных изданиях будет радость!!!
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* Victor Yang
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9221
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.09.17 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Вот журналистам в государственных изданиях будет радость!!!

А как будут "радоваться" предприниматели при смене вывески - просто не представляю.
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Гость
25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 15:16
Комментарий проходит проверку.

* Валентин
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6692
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 11.09.17 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А как будут "радоваться" предприниматели при смене вывески - просто не представляю.


Как говорится: дети, не пытайтесь понять почему вот тут по казахски "why" читается как "ухы", а по английски "уай".
Просто запомните.
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