кустанаец 1:

за годы когда латинский алфавит был в Казахстане , государство достигло неимоверных достижений в науке и технике которые были воплощены во всех сферах науки и народного хозяйства не только в Казахстане , но и во всем мире (например запуск космических кораблей)

кустанаец 1:

В третьих , с переходом на латынь казахстанские ученики школ будут заниматься по математике , физике , химии и прочим наукам строго выпущенных европейскими издательствами , что поможет экономить на закупке учебников за рубежом

кустанаец 1:

В четвертых и самое главное наши ученики после школы больше не будут так массово уезжать учиться в высших учебных заведениях России, а значит навсегда останутся здесь в качестве высококвалифицированных рабочих на огромном количестве новых предприятий занятый на производстве ВВП страны .