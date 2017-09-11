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§ NG.kz
Вот оно, счастье бомжа: ЭКСПО закончилось!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29577
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Уважаемые бывшие граждане! – обращается к своим «коллегам» особо колоритный бомж. - Мы долго терпели. Но настало наше время. Мы идем домой. Друзья, братья! ЭКСПО закончилось! Домой!!!».
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Евгений
Re: Вот оно, счастье бомжа: ЭКСПО закончилось!




Отправлено: 11.09.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Класс! Автор ролика Молодец!

* Доктор СИЗО
Re: Вот оно, счастье бомжа: ЭКСПО закончилось!
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3986
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 11.09.17 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем им разрешать ехать в столицу.... когда их можно с комфортом разместить на острове Возрождении и на Семипалатинском полигоне.... в жилье они вообще не нуждаются.... отопление и водопровод можно вообще не строить....все равно на металоллом все скрутят и сдадут.....
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тётя Соня
Re: Вот оно, счастье бомжа: ЭКСПО закончилось!




Отправлено: 11.09.17 - 14:20
Комментарий удален модератором.

§ Dron
Re: Вот оно, счастье бомжа: ЭКСПО закончилось!
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 207
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 11.09.17 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прикольно получилось. Как трейлер к захватывающему фильму.
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Владимир
Re: Вот оно, счастье бомжа: ЭКСПО закончилось!




Отправлено: 11.09.17 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возвращаются, а там почти все как они, после подорожания всего и удешевления тенге.

§ Dron
Re: Вот оно, счастье бомжа: ЭКСПО закончилось!
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 207
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 11.09.17 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ВЧК - опять что то нехорошее написала? Это всего лишь юмор, улыбнись! :-)
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тётя Соня
Re: Вот оно, счастье бомжа: ЭКСПО закончилось!




Отправлено: 11.09.17 - 14:43
Комментарий удален модератором.

§ Dron
Re: Вот оно, счастье бомжа: ЭКСПО закончилось!
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 207
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 11.09.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
в жилье они вообще не нуждаются.... отопление и водопровод можно вообще не строить...

Вы думаете они уже мутировали до такого совершенного уровня? Думаю в маломальском тепле они пока еще нуждаются.
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гость
Re: Вот оно, счастье бомжа: ЭКСПО закончилось!




Отправлено: 11.09.17 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это которых вывозили в степи три месяца назад под Кустанай?
молодцы,выживи.

* Доктор СИЗО
Re: Вот оно, счастье бомжа: ЭКСПО закончилось!
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3986
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 11.09.17 - 14:55
Комментарий удален модератором.
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* Доктор СИЗО
Re: Вот оно, счастье бомжа: ЭКСПО закончилось!
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3986
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 11.09.17 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:

Вы думаете они уже мутировали до такого совершенного уровня? Думаю в маломальском тепле они пока еще нуждаются.

-при кочевом отгонном животноводстве, названные мной местности, были конечным пунктом для зимовок 3 джузов....топлива там много....кизяк под ногами.... теплоэнергия Казахстана будущего....люди жили в простейших юртах....
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