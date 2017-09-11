Dron Re: В Казахстане на АЗС выросли цены на бензин #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 207

Регистрация: 07.10.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:36 Другое дело что это всего лишь первый этап. В дальнейшем стоимость горючки сравняют с Российской. Сравняют ли они качество? Как был у нас бензин с ослиной мочей, а солярка с парафином, так и останется.