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§ NG.kz
В Казахстане на АЗС выросли цены на бензин
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29577
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.17 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так, топливо АИ-92 на автозаправочных станциях "КазМунайГаз" подорожало до 144 тенге за литр. Бензин марки АИ-95 продается за 158 тенге.
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тётя Соня
Re: В Казахстане на АЗС выросли цены на бензин




Отправлено: 11.09.17 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всё равно дешевле чем в РФ... дальнобойщики всё равно у нас заправляются

§ Dron
Re: В Казахстане на АЗС выросли цены на бензин
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 207
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 11.09.17 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
Ну всё равно дешевле чем в РФ... дальнобойщики всё равно у нас заправляются

Если рейс в РК или транзит через РК, то естественно они будут заправляться на наших заправках.
Профайл

§ Dron
Re: В Казахстане на АЗС выросли цены на бензин
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 207
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 11.09.17 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Другое дело что это всего лишь первый этап. В дальнейшем стоимость горючки сравняют с Российской. Сравняют ли они качество? Как был у нас бензин с ослиной мочей, а солярка с парафином, так и останется.
Профайл

тётя Соня
Re: В Казахстане на АЗС выросли цены на бензин




Отправлено: 11.09.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Сравняют ли они качество?

Ой ли... топливо такое же один в один! Дальнобойшики народ продвинутый... расчёт делают такой что опытные бухгалтера позавидуют... наносят ощутимый экономический урон РФ.
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