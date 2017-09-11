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Куратор темы: drakon
Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 11.09.17 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Опять будет пиво "литься" -рекой.

А я то думаю, где же он всплывет? Становится все на свои места, осталось только курочек завести. Дракош, подскажите что это за праздник.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11877
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.09.17 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Дракош, подскажите что это за праздник.


Oktoberfest фестиваль Пива.Берёт
начало своё с 1810 года,в Мюнхене.
В этом году, с 16.09 по 03.10. Две
недели будет проходить. Ну у нас
конечно всего - неделю... :lol:
Профайл

Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 11.09.17 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
фестиваль Пива

Пиво поди халявное. Все маргенальные элементы соберутся.
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Страница 476 из 476«1...474475476
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