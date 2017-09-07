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§ NG.kz
Президент РК Нурсултан Назарбаев на открытии сессии...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29573
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.09.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент РК Нурсултан Назарбаев на открытии сессии Парламента заявил, что нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги. Разделяете ли вы такую точку зрения?
Результаты опроса

§ Доктор СИЗО
Re: Президент РК Нурсултан Назарбаев на открытии сессии...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3981
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 07.09.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а куда деваться властям....кто то же должен оплачивать круглогодичное раздалбливание дорожного покрытия.... километровые замены теплотрасс.... отапливание улиц....
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§ самый умный
Re: Президент РК Нурсултан Назарбаев на открытии сессии...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 303
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 07.09.17 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Забыли еще один вариант ответа:
"Нет, потому что сфера ЖКХ абсолютно непрозрачная и куда тратятся дополнительные средства от повышения тарифов неизвестно"
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знаток
Re: Президент РК Нурсултан Назарбаев на открытии сессии...




Отправлено: 07.09.17 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
самый умный:

куда тратятся дополнительные средства от повышения тарифов известно: по их карманам, а еще тем кто их крышует

Читатель 1
Re: Президент РК Нурсултан Назарбаев на открытии сессии...




Отправлено: 08.09.17 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Ушатали" всё, теперь спохватились.

§ самый умный
Re: Президент РК Нурсултан Назарбаев на открытии сессии...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 303
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 08.09.17 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
знаток:
куда тратятся дополнительные средства от повышения тарифов известно: по их карманам, а еще тем кто их крышует

Я так и написал, только публицистическим языком 8-)
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§ peshexod
Re: Президент РК Нурсултан Назарбаев на открытии сессии...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3268
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 11.09.17 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня как всегда другой ответ.
Для начала необходимо навести порядок с использованием имеющихся поступлений, оптимизировать расходы и спланировать долгосрочную стратегию эксплуатации и ремонта.
И только потом подсчитать сколько денег требуется на достижение этих целей.
Требуется повысить - повышайте, а может оказаться и этого хватит при умелом использовании.
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