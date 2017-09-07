peshexod Re: Президент РК Нурсултан Назарбаев на открытии сессии... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3268

Регистрация: 25.06.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:02 У меня как всегда другой ответ.

Для начала необходимо навести порядок с использованием имеющихся поступлений, оптимизировать расходы и спланировать долгосрочную стратегию эксплуатации и ремонта.

И только потом подсчитать сколько денег требуется на достижение этих целей.

Требуется повысить - повышайте, а может оказаться и этого хватит при умелом использовании.