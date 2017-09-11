drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #7127





(Полноправные пользователи) Сообщений: 11877

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:00 Цитата: Все просто:

Дракош, подскажите что это за праздник.



Oktoberfest фестиваль Пива.Берёт

начало своё с 1810 года,в Мюнхене.

В этом году, с 16.09 по 03.10. Две

недели будет проходить. Ну у нас

конечно всего - неделю...