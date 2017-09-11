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§ NG.kz
25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29573
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Создание настоящего проекта алфавита в первую очередь учитывало звуковую систему казахского языка. В результате предлагаемый алфавит состоит из 25 знаков. За основу был взят такой принцип: одна буква - один звук, одна буква - два звука и один звук система диграфа.
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§ 74
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4312
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 11.09.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ушел за попкорном...
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§ юля елиссева
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 972
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 11.09.17 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Точно! налила себе кофейку! Ждем схватки! Валентин, ау!! Выходи! ВЧК(тётя Соня), Бывалый - фас!
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Гость
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И смех и грех.

гость
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
лучше сразу года на два отстрочить.
пообсуждать. потом принять.
потом дедушка скажет, а это что за буква.
и перенесут еще на два года.
проходили, знаем...

Гость
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Zhazw - это как читается? :lol:

Гость
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Короче щас транслитом все переведут и рады стараться. Освоители социалистической собственности.

Зритель
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На форуме же есть казахи. Скажите честно. Оно вам это надо? Бывалый и вчк не к вам вопрос.

§ сайлау курманов
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2103
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 11.09.17 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне оно на фиг не нужно , делается в угоду шовинистам и нац-патриотам , исключить денежный интерес тоже нельзя , так что дерзайте !
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Все просто
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
мне оно на фиг не нужно , делается в угоду шовинистам и нац-патриотам

Пусть все идет своим чередом, вот когда наедятся самобытности - тогда будет самое интересное.

гость
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
во сколько обойдутся все эти переименования городов, улиц, документов
никто не считал и похоже и считать не собирается. не царское это дело видать.
то что целый пласт истории казахов на кириллице просто сбросят
в корзину, уже не воспринимается как аргумент.
обидно за казахов.

в раздумьях
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто то хочет войти в мировую историю как создатель чуть ли не нового алфавита или новой латиницы))), а сколько финансов будет то освоено по этому проекту)

§ peshexod
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3268
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 11.09.17 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я за! меньше раскладов на клавиатуре и проблем с кодировкой тоже меньше.
Профайл

§ Грибоедов
Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 510
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 11.09.17 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Взяли мой вариант. Я же говорил, к дяде Саше Грибоедову министры прислушиваются.

Вот мой вариант
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Гость
25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики




Отправлено: 11.09.17 - 13:18
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