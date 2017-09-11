гость Re: 25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики #10







Отправлено: - 12:46 во сколько обойдутся все эти переименования городов, улиц, документов

никто не считал и похоже и считать не собирается. не царское это дело видать.

то что целый пласт истории казахов на кириллице просто сбросят

в корзину, уже не воспринимается как аргумент.

обидно за казахов.