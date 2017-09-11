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§ NG.kz
Хозяин ночного клуба West подозревает, что его заведение подожгли
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29573
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ДЧС проводят лабораторные исследования, по результатам которых будут определены причины пожара в ночном клубе West. Пока есть две версии: пожарные склоняются к тому, что имело место короткое замыкание, а хозяин клуба подозревает, что его заведение подожгли.
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§ Коста-наец
Re: Хозяин ночного клуба West подозревает, что его заведение...
Коста-наец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 60
Регистрация: 21.08.15
Отправлено: 11.09.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очаг разврата сгорел! Как теперь жить? :-)
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§ Доктор СИЗО
Re: Хозяин ночного клуба West подозревает, что его заведение...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3981
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 11.09.17 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Коста-наец:
Очаг разврата сгорел! Как теперь жить?

-остается только петь....враги сожгли родную хату....
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§ peshexod
Re: Хозяин ночного клуба West подозревает, что его заведение...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3268
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 11.09.17 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх кудажеш теперь податься когда пятая точка жаждит приключений! :lol:
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