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≡ В Костанае уже 10 дней ищут 40-летнюю мать двоих детей		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае уже 10 дней ищут 40-летнюю мать двоих детей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29571
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1 сентября 40-летняя жительница Костаная Гульнар Молдашева вышла из своего дома по адресу ул. Железнодорожная, 122 (в районе СШ № 8), с тех пор ни дома, ни на работе она не появлялась. Пропавшую ищут полиция и волонтеры.
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§ 74
Re: В Костанае уже 10 дней ищут 40-летнюю мать двоих детей
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4309
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 11.09.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мутно как то..

Цитата:
Нам сообщали, что после 1 сентября Гульнар якобы приезжала в СТО недалеко от дома, чтобы подкачать колеса на велосипеде. Но достоверного подтверждения этому факту нет.

возможно сбили на дороге.. больницы проверить.. худшее - если сбили и спрятали...
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