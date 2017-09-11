мутно как то..



Цитата: Нам сообщали, что после 1 сентября Гульнар якобы приезжала в СТО недалеко от дома, чтобы подкачать колеса на велосипеде. Но достоверного подтверждения этому факту нет.

возможно сбили на дороге.. больницы проверить.. худшее - если сбили и спрятали...