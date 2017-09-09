Цитата: Бомбила .:

Ключевое , в этом пункте - " имеет , право , отступать ......" и всё

Это является ключевым для тех кто не знает ПДД. На меня это не применяется.Цитата: Бомбила .:

. Есть ещё одно такси городское , оно то же ровнее всех , а Вам завидно видно .

Это какое такое такси и чему мне завидовать?