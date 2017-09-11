Цитата: гость:

что-то на училку, кем представляешься тут, не похожа.

начался учебный год, первый звонок , а ты в это время писала посты тут.

по ночам вот защищаешь кого-то.

какая с утра ты училка?

ого, тут некоторые даже слежку за мной устроили. А в какое время я принимаю душ или рядом стоящее помещение посещаю? Вы уж мой распорядок дня отпишите - я сверюсь с ним.

За собой не пытался следить?Цитата: гость:

одно поля ягода получается.

и? что дальше? ты сам по той же земле ножками топаешь - смотри не замажься!!!