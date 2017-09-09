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§ NG.kz
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29571
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.17 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После церемонии захоронения пройдет ас. Все мероприятия пройдут возле уже построенного в честь Кейки батыра мавзолея, расположенного на 65-м километре трассы Аркалык-Амантогай вблизи села Тасты.
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07iitra
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вахит:
я то же за, и таких нас 95% населения Казахстана, в том числе и элита Русского народа,

я с тя худею дарагая редакция...Цитата:
Вахит:
ведь он отдал жизнь не только за Казахский народ, а за все народы ныне проживающие на территории Казахстана

я с тя худею дарагая редакция... терь аж два разА! :-o Цитата:
Вахит:
а за все народы ныне проживающие на территории Казахстана за

и на всей планете... :-( :-( :-(

07iitra
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вахит:
он отдал жизнь не только за Казахский народ, а за все народы ныне проживающие на территории Казахстана за нашу свободу, сейчас в Севостополе проходят такие грандиозные события,

Кейке и там был? :-) /улыбка.болезненная.дрожащими губами/

07iitra
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вахит:
сейчас в Севостополе проходят такие грандиозные события, у меня душа радуется когда я вижу это, везде развиваются флаги России а не какой то империи, это разве не долгожданная свобода наших народов Русского и Казахского?

среди достижений современного Qazagstana,бесспорным является человодство. и особое место занимает селекция нового поколения человец:живых организмов, у которых мысль,минуя мозг,разливаеца маслом по клаве... :-x :-x :-x

Вахит
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07iitra:
Кейке и там был? /улыбка.болезненная.дрожащими губами/

Россия празднует развал империи, можно сказать вбивает гвоздь в гроб, развал империи начался не в 90х годах, а раньше мы все приближали конец, кто то умышлено кто то не преднамеренно, как большинство из нас плохо работали, думали что кого то кормим, кто то внутри ощущал себя выше другого народа, думали освободимся от нахлебников и заживем как весь мир живет, теперь мы свободны друг от друга, и судя по радостным лицам Россиян они своего добились, у них все хорошо и мы за них очень рады, навряд ли кто то захочет нагрузить себя и попытаться востановить империю и кормить нас, а Кейки батыр то же приближал эту победу над империи как и мы.

ТАНОМИ
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вахит:
от ига Советского Империализма,
??? Это что то новенькое! Раньше считалось, что ИМПЕРИАЛИЗМ - это высшая стадия капитализма, характеризующаяся господством крупных монополий, борьбой между крупными капиталистическими странами за источники сырья и рынки сбыта... Так что у нас всё впереди!Цитата:
Вахит:
найдется ли хоть один человек в Российском государстве или в Республике Казахстан готовы к возврату к рабству к Империи?

Похоже, не ведает, что глаголет!

Вахит
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Похоже, не ведает, что глаголет!

да любой Россиянин порвет того кто захочет возродить империю, они от нее достаточно настрадались, наголодались, навоевались, сначала Монгольская империя Золотая Орда, потом Российская Империя, затем СССР, вот вот начали подниматься с колен жить по человеческий, даже продукты типа хамона, сыры на свалке бульдозерами топтать начали, вот до чего народ насытился, а ты опять их в рабство, что бы они посадили на свою шею 15 республик работали и кормили их, а самим перловку на маргарине? нашел дураков.

ТАНОМИ
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 11.09.17 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вахит:
ты опять их в рабство, что бы они посадили на свою шею 15 республик работали и кормили их, а самим перловку на маргарине? нашел дураков


Определённо не ведает...

Директор Пляжа
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 11.09.17 - 06:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В словах ганса есть крупицы разума, особенно про чернь и быдло с обеих сторон, которую стравливают.

Виктор
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 11.09.17 - 07:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Определённо не ведает...

конечно ты сидишь где то в Республике и ждешь кому бы сесть на шею, тебе по легче, а нам кормить, правильно говорит.

ТАНОМИ
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 11.09.17 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Виктор:
конечно ты сидишь где то в Республике и ждешь кому бы сесть на шею, тебе по легче, а нам кормить, правильно говорит.


Что-то эти последние посты Вахита и Виктора напоминают мне обсуждения в Одноклассниках: читано, да не понято, и "благородный гнев" направлен на то, чего здесь и близко не было. Где вы увидели в моём посте призыв к "возрождению империи"? Вот уж "своеобразное восприятие", мягко говоря!Думалось, что здесь уровень форумчан повыше, чем в ОК...
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