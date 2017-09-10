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§ NG.kz
Максим Галкин разгневал коммунистов своей пародией на Ленина
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29569
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.09.17 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Галкин, находясь на Капри в роскоши, как бы походя, явно будучи нетрезвым, позволяет себе коверкать речь "под Ленина", кривляется, употребляет разного рода полуцензурные выражения", - цитирует пресс-служба партии слова Малинковича.
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пэтриот
Re: Максим Галкин разгневал коммунистов своей пародией на Ленина




Отправлено: 10.09.17 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего Галкину за пародии не будет , Невзоров на всю РПЦ c Гундяевым конкретную ,,бочку,, катит - пофигу! Живёт и здравствует!
Галкин талант , Алла Борисовна знала кого в мужья брать :-) :-)

Раман
Re: Максим Галкин разгневал коммунистов своей пародией на Ленина




Отправлено: 10.09.17 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Галкин талант , Алла Борисовна знала кого в мужья брать :-) :-)[/quote
Дык с шестого ,то захода.
Тут надо ваще дебилкой быть,что бы опять промахнуться.

Директор Пляжа
Re: Максим Галкин разгневал коммунистов своей пародией на Ленина




Отправлено: 10.09.17 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
не смешите народ !

Это право вашей одаренной клоунаде никто не уступит. Не переживай.

Директор Пляжа
Re: Максим Галкин разгневал коммунистов своей пародией на Ленина




Отправлено: 10.09.17 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
алкин талант

Алкин и для таких как ты возможно, уровень селюка за версту видно.

§ Алиса
Re: Максим Галкин разгневал коммунистов своей пародией на Ленина
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3626
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 10.09.17 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Галкин талант ,

его талант уже давно покоится с миром.... у него уже пошлость пошла ...
Профайл

nik58
Re: Максим Галкин разгневал коммунистов своей пародией на Ленина




Отправлено: 10.09.17 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Клоун уровня ПТУ

гость
Re: Максим Галкин разгневал коммунистов своей пародией на Ленина




Отправлено: 11.09.17 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дергадированные эти юмористы, только о мертвых и могут язвить, глупо , не смешно и пошло , все эти юмористические программы галкина, петросяна, для умственно отсталых.
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