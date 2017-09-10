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§ NG.kz
Использование смартфонов вызывает сходящееся косоглазие у детей - медики
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29569
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.09.17 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для исследования были привлечены дети возрастом от 7 до 16 лет. Все респонденты на момент начала эксперимента имели хорошее зрение, без признаков косоглазия. На протяжении четырех месяцев школьники активно пользовались смартфонами около шести часов в сутки.
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§ Алиса
Re: Использование смартфонов вызывает сходящееся косоглазие у...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3626
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 10.09.17 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а как же ж "ооо, мой годовалый ребенок(внук) в смартфоне(компе, планшете и т.д. - на выбор) лучше чем я разбирается. Это круто!!"? Как же с подобным бахвальством теперь быть?
Теперь это надо будет воспринимать как: "ооо, мой годовалый ребенок(внук) скоро косоглазым будет. Это круто!!" ))))
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глас народа
Re: Использование смартфонов вызывает сходящееся косоглазие у...




Отправлено: 10.09.17 - 12:50
Комментарий удален модератором.

§ drakon
Re: Использование смартфонов вызывает сходящееся косоглазие у...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11875
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.09.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
скоро косоглазым будет. Это круто!!" )))

Как в КВНе кто то сказал- тут Дальний Восток.
Тут ЭКСПО - матушка.Незаметно - будет... :lol:
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Директор Пляжа
Re: Использование смартфонов вызывает сходящееся косоглазие у...




Отправлено: 10.09.17 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Косоглазие это мелочи жизни, по сравнению с айфонутостью и селфанутостью молодого поколения.

§ drakon
Re: Использование смартфонов вызывает сходящееся косоглазие у...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11875
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.09.17 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
по сравнению с айфонутостью и селфанутостью

Ооо! Новые слова -появились в Русском Языке.
Пора включать их в Учебник Русского Языка... :lol:
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тётя Соня
Re: Использование смартфонов вызывает сходящееся косоглазие у...




Отправлено: 10.09.17 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Минздрав РФ выразил обеспокоенность падением зрения у школьников, активно использующих гаджеты.
Наверное скоро в ожидании финансовых проблем в связи с вводимыми в действие через 180 дней санкции на углеводородное сырьё...в РФ ведут запрет на покупку айфонов

Директор Пляжа
Re: Использование смартфонов вызывает сходящееся косоглазие у...




Отправлено: 10.09.17 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Да их в любой язык мира уже включать пора)))

Директор Пляжа
Re: Использование смартфонов вызывает сходящееся косоглазие у...




Отправлено: 10.09.17 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
Наверное скоро в ожидании финансовых проблем

Вот именно, наверно-в ожидании, уже с 10 лет слышу это.
А Россия в отличии от всего бывшего СНГ ( еще и Белоруссия) не стоит на месте развивается.
Прогресс на лицо, в отличии от остальных бывших союзных.
Собаки лают, а их караван идет ))))

"что вы, тетя..."
Re: Использование смартфонов вызывает сходящееся косоглазие у...




Отправлено: 10.09.17 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Вот именно, наверно-в ожидании, уже с 10 лет слышу это.

Так вчкушка только на санкции и надеется, уже которую волну. Она же ей как божья роса, лишь бы с запада побрызгали... санкциями. ) Доводов нет, привезите больше санкций. Украине это помогло (нет).

§ Elle
Re: Использование смартфонов вызывает сходящееся косоглазие у...
Elle


(Пользователи)
Сообщений: 74
Регистрация: 10.04.17
Отправлено: 10.09.17 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
по сравнению с айфонутостью и селфанутостью молодого поколения.
А как на ваш взгляд сэлфонутось на такого уж и молодого поколения? Там-то это откуда?
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§ Elle
Re: Использование смартфонов вызывает сходящееся косоглазие у...
Elle


(Пользователи)
Сообщений: 74
Регистрация: 10.04.17
Отправлено: 10.09.17 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ооо! Новые слова -появились в Русском Языке.
Пора включать их в Учебник Русского Языка...

Да, мне тоже понравились)))
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Директор Пляжа
Re: Использование смартфонов вызывает сходящееся косоглазие у...




Отправлено: 11.09.17 - 06:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Elle:
такого уж и молодого поколения

Ну так правильно, на пустом месте она бы у смартонуто-айфанутых не появилась бы.
а откуда...ЧСВ знаете? оно из глубины веков тянется...сейчас, при наличии неограниченных возможностей, махрово расцветает.

§ Доктор СИЗО
Re: Использование смартфонов вызывает сходящееся косоглазие у...
Доктор СИЗО


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Сообщений: 3980
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 11.09.17 - 08:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
-Есть же медицинская норма в здравохранении - экран монитора электронного прибора должен иметь ширину не менее 25 см.....это минимальный параметр 17 дюймового монитора....
-кто и зачем разрешил выпуск крошечных приборов? с наворотами?
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