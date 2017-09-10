Виктор Re: В Костанае горел ночной клуб West #21







Отправлено: - 15:20 Конечно это горе большое. Нельзя радоваться. Но то что когда-то хороший Вест превратили в сбореще пьяных ментов и поле боя простых людей и власти то конечно что тут говорить. Теперь вся мафия будет искать новое место где можно беспределить. Где это будет?