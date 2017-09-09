Бомбила . Re: Почему частные охранные агенства не соблюдают ПДД?!!! #16







Отправлено: - 13:07 Цитата: Бомбила 2:

Ключевое , в этом пункте - " имеет , право , отступать ......" и всё

, далее ни " жол полы " никто из охранников не читал - пользуют на всю катушку , потому как ровнее всех . Есть ещё одно такси городское , оно то же ровнее всех , а Вам завидно видно .