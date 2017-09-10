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§ NG.kz
Марина ЕЛИНА: Лубочное материнство
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29569
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.09.17 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Информация из блогов многодетных красавиц про то, как правильно пеленать ребенка и вводить прикорм, - уже не прерогатива условного журнала «Лиза». Для нас, поколения родивших миллениалов, проводящих большую часть жизни не во сне, а в Сети, стало важным обозначить позицию.
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§ Elle
Re: Марина ЕЛИНА: Лубочное материнство
Elle


(Пользователи)
Сообщений: 74
Регистрация: 10.04.17
Отправлено: 10.09.17 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я соглашусь с Вами, автор. Материнство стало всем чем угодно: брендом, трендом, профессией, китчем (яжмать), бизнесом и даже проблемой (не хочу, не могу быть мамой, достало, и еще куча тем) и прочее, и прочее...Куча возможностей облегчающих быт мамы и ребенка, тысячи советов от супер-докторов, телепередачи, ток-шоу, сайты и блоги...А вот на школьном собрании учительница просит - мамы объясните, научите ребенка кушать правильно, то есть что еда это ни чипсы, лимонад и прочая псевдоснедь, а это картофель, каши, хлеб наконец. Что детей с испорченными желудками и поджелудочными железами до жути много. Дети болеют сахарным диабетом, и их все больше...И это в школе. А где были эти дети до этого момента? Верно. В семье. Форма никогда не заменит содержания...Смотришь - ребенок прекрасно одет, ему без конца что-то покупают вкусное, дарят подарки по поводу и без, выкладывают супер-счастливые фото в соцсетях - мамапапаясуперсемья (блин)а он не умеет ни есть, ни общаться с ровесниками...А мама на утреннике 8 марта даже не смотрит на поделки сына или дочери, не поднимает глаз на его выступление, не замечает его радости - она снимает себя, других, и тут же сливает весь этот инфохлам в сеть...Что это? Я не знаю...
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Гость
Марина ЕЛИНА: Лубочное материнство




Отправлено: 11.09.17 - 00:41
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§ Медный
Re: Марина ЕЛИНА: Лубочное материнство
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 362
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 11.09.17 - 02:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Осторожно, матерная речь



[Исправлено: Медный, 11.09.2017 - 02:23]
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