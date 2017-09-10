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Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11875
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.09.17 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
у Барбары планёрка вечерняя!!!!!! Не беспокоить!!!!

А у меня Ужин в 18 часов. Но сегодня можно и
позже немного. Обндали мы позже-на целый
час. В Парке - гуляли... :lol:
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07iitra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 10.09.17 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
"Пришло время - собирать камни".

не ссы Витёк! от таких как ты,камни рикошетом отскакивают... :lol:

07iitra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 10.09.17 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Он ясно и недвусмысленно дал понять, что поддерживает Геноцида. Во всех его заскоках.

ну а те Хулио, какое дело до мнения Дракона? теж,Иглесиас,сказали "ясно и недвусмысленно" сказали штоб нах,пардон,мимошол.... :-)

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11875
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.09.17 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да всётаки осень своё - берёт,цветы

понемногу - начали засыхать... :lol:
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07iitra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 10.09.17 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
понемногу - начали засыхать...

увядать,Витя,увядать... :-) ...люблю я пышное природы увяданье,
в багрец и золото одетые леса... :lol:
а скоро ,после осени,придёт другая пора... когда:
...цыгане (и не только)шумною толпою
в 40-ка градусный мороз
за пачку РУССКОГО "прибоя"
толкали жопой паровоз... :lol: :lol: правда,теперь, цыгане об этом стараются стыдливо забыть... :lol: :lol: :lol:

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11875
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.09.17 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07iitra:
.люблю я пышное природы увяданье

Увяданья золотом окрашенный.
Я не буду больше молодым...
Романс такой помню.
С.Есенин... :-(
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11875
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.09.17 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цветы увядают,а Пчёлки продолжают

трудиться.Значит цветы - живы ещё... :lol: :oops:
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§ Алиса
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3626
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 11.09.17 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Пчёлки продолжают

Дракош, это кажется не пчёлка, это больше на шмеля как-то смахивает.... :oops:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11875
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.09.17 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ещё вот такая есть.Ваще я не разбираюсь.

Осу только на вид могу определить.
Осиная талия такая у неё...
:lol: :oops:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11875
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.09.17 - 00:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Дракош, это кажется не пчёлка,

Она на "Билайн - похожа и я думал,что это пчела... :lol: :oops:
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