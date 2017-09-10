drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #7111





(Полноправные пользователи) Сообщений: 11873

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:17 Цитата: Алиса:

у Барбары планёрка вечерняя!!!!!! Не беспокоить!!!!

А у меня Ужин в 18 часов. Но сегодня можно и

позже немного. Обндали мы позже-на целый

час. В Парке - гуляли...