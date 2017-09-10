Цитата: Алиса:

Алисой,которая так же заблуждается в выборе друзей и ей от этого только минус от меня.



Надеюсь, что вы в выборе друзей не ошибаетесь))))

От вашего минуса или плюса мне не жарко и не холодно!!!



Цитата:

Гость:

Алиса в тебе сейчас



Во мне сейчас как никогда трезвые мысли.



PS: желающие дать - в данном случае - мне советы - прошу не тратить время ваши "добрые советы". Вы их себе давайте. Если над кем-то нависла угроза потери "уважения" ко мне в связи с моим мнением (о чем я как раз и писала выше)- без проблем и скорби можете удаляться из моих "друзей". У меня есть реальные друзья в реальной жизни))) - жить буду.





И не надейся, если не будет тут 112го то мы с тобой надеюсь поладим и никто между нами не встанет со своими провокациями и нравоучениями и у нас будет без 112го дружный форум и в это я верю!