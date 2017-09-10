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кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 10.09.17 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Вот вы говорите Марик плохой. А вы вчк она же т.Соню читали. Вот где страх реальный. А не Марик с открытой душой.

Не согласен,это она больше открыта а твой марик продуманый чел и весьма не глуп и потому манипулирует тут всеми и в том числе тобой и Алисой,которая так же заблуждается в выборе друзей и ей от этого только минус от меня.

Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 10.09.17 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Лиля, "гость" и другие, еще раз пишу: для меня тут все одинаковые (за исключением упомянутого мною персонажа). Я о другом хочу вам донести: давайте перестанем сегодня делиться на "кто со мной -то герой, кто без меня - тот паршивая свинья" (вспомнила вот из детства).
Уже достаточно "полили" Марика, высказали о нем все что можно... Как заколдованный круг: открою флуд - думаю: ну наверное успокоились о чем-то другом беседы идут. Ан нет - снова вспоминают.. Ну сколько можно? Клиника что ли или на нем заклинились? Давайте наконец, перестанем мусолить эту тему?
Давайте уважительно относится друг к другу - учиться слушать!!! и слышать!!! друг друга.
Ну все мы разные!

Алиса в тебе сейчас горят эмоции, а по сути то кто такой 112й, вор и лжец и за что ты за него так впрягаешься. Видно же что он манипулирует тобой и всеми тут.

Давай досвидос
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 10.09.17 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Манипулятор:
гость:

Некрасиво ты гость решил на пустом месте манипулировать Элис. Типа недоводи меня до вражды. А по факту кого?

112 ты или выходи честно под своим ником или проваливай отсюда как сказала Лиля!

§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3626
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 10.09.17 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
Алисой,которая так же заблуждается в выборе друзей и ей от этого только минус от меня.

Надеюсь, что вы в выборе друзей не ошибаетесь))))
От вашего минуса или плюса мне не жарко и не холодно!!!

Цитата:
Гость:
Алиса в тебе сейчас

Во мне сейчас как никогда трезвые мысли.

PS: желающие дать - в данном случае - мне "добрые советы"- прошу не тратить ваше личное время. Если над кем-то нависла угроза потери "уважения" ко мне в связи с моим мнением (о чем я как раз и писала выше)- без проблем и скорби можете удаляться из моих "друзей". У меня есть реальные друзья в реальной жизни))) - жить буду. ;-)

[Исправлено: Алиса, 10.09.2017 - 23:46]
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Друг
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 10.09.17 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Алисой,которая так же заблуждается в выборе друзей и ей от этого только минус от меня.

Надеюсь, что вы в выборе друзей не ошибаетесь))))
От вашего минуса или плюса мне не жарко и не холодно!!!

Цитата:
Гость:
Алиса в тебе сейчас

Во мне сейчас как никогда трезвые мысли.

PS: желающие дать - в данном случае - мне советы - прошу не тратить время ваши "добрые советы". Вы их себе давайте. Если над кем-то нависла угроза потери "уважения" ко мне в связи с моим мнением (о чем я как раз и писала выше)- без проблем и скорби можете удаляться из моих "друзей". У меня есть реальные друзья в реальной жизни))) - жить буду.


И не надейся, если не будет тут 112го то мы с тобой надеюсь поладим и никто между нами не встанет со своими провокациями и нравоучениями и у нас будет без 112го дружный форум и в это я верю!

07iitra
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 10.09.17 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
и потому манипулирует тут всеми и в том числе тобой и Алисой,

Цитата:
Гость:
Видно же что он манипулирует тобой и всеми тут.

какойто Элочка Людоедочка :lol: Цитата:
Давай досвидос:
Давай досвидос

Цитата:
Давай досвидос:
или выходи честно под своим ником или проваливай отсюда

сам сибе сказал? :-x

Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 10.09.17 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю опять 112й зафлудил тут всю ветку о себе и мозги вынес Алисе и Виталику и еще подписывается мной, давайте действительно проголосуем за то чтобы его адрес заблокировать на всегда.

123
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 10.09.17 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07iitra:

112 тебя Наш Земляк давно раскусил, что не спится и почиваешь на лаврах как всегда? Завтра подыму вопрос перед редакцией о лишении тебя всех привилегий, так больше продолжатся не может.
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