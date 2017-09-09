Вахит:

я то же за, и таких нас 95% населения Казахстана, в том числе и элита Русского народа,

Вахит:

ведь он отдал жизнь не только за Казахский народ, а за все народы ныне проживающие на территории Казахстана

Вахит:

а за все народы ныне проживающие на территории Казахстана за