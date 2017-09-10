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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3623
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 10.09.17 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Тут процентов 50 под чёрными никами зареганные пишут.

расшифруйте вашу "статистику"? с подробностями, желательно списком: черный ник - зареганый ник.
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Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 10.09.17 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
расшифруйте вашу "статистику"? с подробностями, желательно списком: черный ник - зареганый ник.

Уважаемая Алиса! Уважаемая, потому что я вас реально уважаю. Есть за что.
Но вот ваша близорукость в некоторых вопросах...поражает.
НГ довольно тесный мирок. Здесь от силы 20 -50 постоянных.
И каждый новый чёрный ник досконально знает что творилось 1-5 лет назад. А каждый новый зареганый заявляет что он .,долго'' писал под ником гость.

Да и я у вас в друзьях состою
:lol:

Гость3
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 10.09.17 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
судьи кто?

Судьи мы народ и есть и доказали что мы не народишко как это говорил лгун 112.

кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 10.09.17 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112й и тут не умолкает и все ведутся на его чушь, давайте проголосуем чтобы его забанили по IP адресу, Валентин большая просьба как всегда а то 112й не угомонится.

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4634
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.09.17 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот вы говорите Марик плохой. А вы вчк она же т.Соню читали. Вот где страх реальный. А не Марик с открытой душой.
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3072
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 10.09.17 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Не нравилось - не нужно было вникать: пропускайте другое ищите и читайте... Или также как он - писали бы всякую чушь - на то это и флуд))) -

Элис,ты что паникуешь,просто 112 на кое какой теме заклинило.На что ОК(за что ей спасибо) 112 и остальных вразумила.Под конвоем и взад пяткой и тем более в режим чтения не переводили.Ушёл-это его выбор.
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кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 10.09.17 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
112й и тут не умолкает и все ведутся на его чушь, давайте проголосуем чтобы его забанили по IP адресу, Валентин большая просьба как всегда а то 112й не угомонится.


таксист агонизирует. уши торчат изо всех постов .все ники чужие под себя сгреб.
скользкий тип, о чем всегда и говорили.
и меня часто "использует"в качестве крыши.

гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 10.09.17 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Алиса я с тобой в хороших отношениях на форуме и мы нормально общаемся, не доводи до того чтобы мы враждовали из-за этого провокатора и я тоже зарегиненый. Видишь как он манипулирует тут всеми и даже тобой, не опускайся до его уровня.

Сержант диваных битв
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 10.09.17 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:

А давай тебе по ip адресу заблокируем. Здается мне что ты мутный тип и ников у тебя с десяток.

Гость3
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 10.09.17 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Элис,ты что паникуешь,просто 112 на кое какой теме заклинило.На что ОК(за что ей спасибо) 112 и остальных вразумила.Под конвоем и взад пяткой и тем более в режим чтения не переводили.Ушёл-это его выбор.

Согласен,если бы не Ольга Германовна то нам возможно пришлось бы тяжелее его выгнать с нашего форума за что ей огромное спасибо и всем остальным и конкретно Валентину и каждый внес свой вклад в изгнание 112.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 10.09.17 - 22:50
Комментарий проходит проверку.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 10.09.17 - 22:51
Комментарий проходит проверку.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 10.09.17 - 22:54
Комментарий проходит проверку.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 10.09.17 - 22:57
Комментарий проходит проверку.
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