Цитата: Алиса:

Не нравилось - не нужно было вникать: пропускайте другое ищите и читайте... Или также как он - писали бы всякую чушь - на то это и флуд))) -



Элис,ты что паникуешь,просто 112 на кое какой теме заклинило.На что ОК(за что ей спасибо) 112 и остальных вразумила.Под конвоем и взад пяткой и тем более в режим чтения не переводили.Ушёл-это его выбор.