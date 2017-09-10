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Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11871
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.09.17 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
у Барбары планёрка вечерняя!!!!!! Не беспокоить!!!!

А у меня Ужин в 18 часов. Но сегодня можно и
позже немного. Обндали мы позже-на целый
час. В Парке - гуляли... :lol:
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07iitra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 10.09.17 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
"Пришло время - собирать камни".

не ссы Витёк! от таких как ты,камни рикошетом отскакивают... :lol:

07iitra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 10.09.17 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Он ясно и недвусмысленно дал понять, что поддерживает Геноцида. Во всех его заскоках.

ну а те Хулио, какое дело до мнения Дракона? теж,Иглесиас,сказали "ясно и недвусмысленно" сказали штоб нах,пардон,мимошол.... :-)

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11871
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.09.17 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да всётаки осень своё - берёт,цветы

понемногу - начали засыхать... :lol:
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