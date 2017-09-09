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§ NG.kz
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29569
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.17 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После церемонии захоронения пройдет ас. Все мероприятия пройдут возле уже построенного в честь Кейки батыра мавзолея, расположенного на 65-м километре трассы Аркалык-Амантогай вблизи села Тасты.
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07iitra
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вахит:
я то же за, и таких нас 95% населения Казахстана, в том числе и элита Русского народа,

я с тя худею дарагая редакция...Цитата:
Вахит:
ведь он отдал жизнь не только за Казахский народ, а за все народы ныне проживающие на территории Казахстана

я с тя худею дарагая редакция... терь аж два разА! :-o Цитата:
Вахит:
а за все народы ныне проживающие на территории Казахстана за

и на всей планете... :-( :-( :-(

07iitra
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вахит:
он отдал жизнь не только за Казахский народ, а за все народы ныне проживающие на территории Казахстана за нашу свободу, сейчас в Севостополе проходят такие грандиозные события,

Кейке и там был? :-) /улыбка.болезненная.дрожащими губами/

07iitra
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вахит:
сейчас в Севостополе проходят такие грандиозные события, у меня душа радуется когда я вижу это, везде развиваются флаги России а не какой то империи, это разве не долгожданная свобода наших народов Русского и Казахского?

среди достижений современного Qazagstana,бесспорным является человодство. и особое место занимает селекция нового поколения человец:живых организмов, у которых мысль,минуя мозг,разливаеца маслом по клаве... :-x :-x :-x
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