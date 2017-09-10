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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1222
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.09.17 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость3:
А насчет следущего вон на Наш Земляк на него в деревеньке наезжают за 112о.

Так это Оцифрованный и есть! Пишет под разными никами. То мимошол (по ошибкам и вычисляется), то 07iitra (по манере высказывания). Это уже диагноз! И как только модеры его пропускают?! Видимо, есть некоторые, для которых правила Форума не писаны. А если писаны, то не читаны. А если читаны, то не поняты. А если даже и поняты, то не так!
Профайл

Камаз без турбины
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 10.09.17 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю повторное голосование . строго среди зареганых. Вот тогда будет честно.

ЕвроЗил
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 10.09.17 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Серые че вы согласны быть только зрителями. Согласитесь что так будет правильно.

Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 10.09.17 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
123:
надо забанить этого прихвостня по айпи.

Не понимаю куда смотрят остальные, ведь ясно же что он тут пишет? Давайте на повестку дня это поставим, Валентин можно голосовалку сделать?

Зареганный
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 10.09.17 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Так это Оцифрованный и есть! Пишет под разными никами. То мимошол (по ошибкам и вычисляется), то 07iitra (по манере высказывания). Это уже диагноз! И как только модеры его пропускают?! Видимо, есть некоторые, для которых правила Форума не писаны. А если писаны, то не читаны. А если читаны, то не поняты. А если даже и поняты, то не так!

Как с языка снял! Тоже хотел сказать это модераторам но ты меня опередил.

Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 10.09.17 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Вообще то я смотрю его реганые в угол загнали.

Ему вообще запретили говорить и запретила Ольга Германовна которую он начал оскорблять! Если на то пошло. Но начали то мы!

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 10.09.17 - 21:03
Комментарий проходит проверку.

ujcnm
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 10.09.17 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
реганные , нереганные.
отличие в том что в карточке написали е-майл.
все, больше никаких отличий.
зарегистрировать е-майлов можно кучу .
а некоторые думают что красный-
значит о нем все известно,предоставил кучу справок с фото.
фигня все это.
а то прям такие недотроги.

Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 10.09.17 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
ил130:
а то я один устал.
что за новый уставший трактор?
а пишет как будто всю жизнь тут прожил.

Тут процентов 50 под чёрными никами зареганные пишут. Остальные- 112 с дружками, и малая толика реально чёрных.
Благодаря политике ОК скоро вообще останется она, 112 и кофе.
Да, ещё модераторы...

гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 10.09.17 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Зил130:
Марика прижали а сами не че нового непринесли.

Форум и без всяких оцифрованых развивается и флуд тоже, мы уже не боимся ничего говорить и нас никто не затыкает. А то один он тут командовал и нам не давал слова сказать за что и полатился
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