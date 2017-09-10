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§ NG.kz
В Костанае горел ночной клуб West
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29569
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.09.17 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пожар начался сегодня, 10 сентября, утром. Как стало известно "НГ", при тушении огня ударило током одного из сотрудников пожарной службы. На данный момент огонь потушен. Пользователи сайта присылают "НГ" фото и видео пожара
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Гога
Re: В Костанае горел ночной клуб West




Отправлено: 10.09.17 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мне нравится ул.Набережная , которая отремонтирована по словам , не помню кого , еще в августе !

Всем общий
Re: В Костанае горел ночной клуб West




Отправлено: 10.09.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Главный костанайский б***юшник сгорел

112 расстроиться.

Директор Пляжа
Re: В Костанае горел ночной клуб West




Отправлено: 10.09.17 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Главный костанайский

Уют с Островом точно возрадовались))

Александр
Re: В Костанае горел ночной клуб West




Отправлено: 10.09.17 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сбылась мечта всех костанайских жен.....

§ drakon
Re: В Костанае горел ночной клуб West
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11868
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.09.17 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Александр:
Сбылась мечта всех костанайских жен....

Саша,ты тоже ходил в West?
Рассказал бы... :lol:
Профайл

Киска
Re: В Костанае горел ночной клуб West




Отправлено: 10.09.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Непереживайте,СлаваОтрощенко еще один Вест построит :-)

Виктор
Re: В Костанае горел ночной клуб West




Отправлено: 10.09.17 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно это горе большое. Нельзя радоваться. Но то что когда-то хороший Вест превратили в сбореще пьяных ментов и поле боя простых людей и власти то конечно что тут говорить. Теперь вся мафия будет искать новое место где можно беспределить. Где это будет?

Меркури
Re: В Костанае горел ночной клуб West




Отправлено: 10.09.17 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У ростовщика денег хватит отстроится.

Земляк
Re: В Костанае горел ночной клуб West




Отправлено: 10.09.17 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ураааа

Привет
Re: В Костанае горел ночной клуб West




Отправлено: 10.09.17 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Содом и Гамора сгорела.или страховой случай, может отжать хотели, версий много...

димон
Re: В Костанае горел ночной клуб West




Отправлено: 10.09.17 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
проделки ахметбека

Falco
Re: В Костанае горел ночной клуб West




Отправлено: 10.09.17 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я закрою этот публичный дом сказала бабка и подожгла сеновал.
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