Цитата: Ваш земляк:

То есть, тебя не возмущали его высказывания по поводу геноцида, его неоднозначные, имею ввиду неоднократные смены позиций, поступки? Его показушный лже-патриотизм? И ты считаешь толпой тех, кому надоело выслушивать его враньё о деде, Герое (именно так, с большой буквы!) Советского Союза?

Пысы. Разочаровал ты меня, старый...

Ты на Дракошу то не наезжай у него свое мнение и не нужно истерику против 112 навязывать ему, только потому что он стоит выше ваших разговоров о нем ежедневно и ежечасно. Никуда не лезет не сует свой нос в драки между вами и 112 и теперь он виноват за это?