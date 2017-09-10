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§ NG.kz
"Тобол" одержал победу над "Иртышом" в Павлодаре
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29569
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.09.17 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Павлодарский "Иртыш" потерпел поражение от костанайского "Тобола". Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Причем все три гола забили игроки "Тобола".
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Оле оле оле олеее
Re: "Тобол" одержал победу над "Иртышом" в...




Отправлено: 10.09.17 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько стоит гол в свои ворота?
Он же не случайно его туда забил!
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