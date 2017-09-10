Цитата: Ваш земляк:

Так это Оцифрованный и есть! Пишет под разными никами. То мимошол (по ошибкам и вычисляется), то 07iitra (по манере высказывания). Это уже диагноз! И как только модеры его пропускают?! Видимо, есть некоторые, для которых правила Форума не писаны. А если писаны, то не читаны. А если читаны, то не поняты. А если даже и поняты, то не так!

Как с языка снял! Тоже хотел сказать это модераторам но ты меня опередил.