Цитата: Динара:

Детям по три года, многие не умеют самостоятельно одеваться, у некоторых задержка развития"? И в этом государство виновато? может, денег недостаточно выделили, чтобы родители и дальше могли производить на свет детей с задержкой развития?

Вот, уважаемая Динара, вместе с Бывалым ответьте мне на вопрос теста, который предлагается детям 3-х лет в наших детсадах. (если прочту правильный ответ), можете считать себя УМНОЙ!, потому, что ни я сама, ни мои знакомые не ответили правильно на этот вопрос. и так: Что общего между ёжиком и молоком. Сразу скажу, что ёжики пьют молоко - не является правильным ответом.