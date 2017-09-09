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§ NG.kz
Диана ОКРЕМОВА: Дети на задворках сознания
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29569
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.17 - 08:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На днях я встретила воспитательницу детского сада, в который три года исправно ходила моя дочь. "Хочу увольняться, - печально сообщила она. – В этом году 54 ребенка в группе, и это не предел".
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Re: Диана ОКРЕМОВА: Дети на задворках сознания




Отправлено: 10.09.17 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Динара:
Детям по три года, многие не умеют самостоятельно одеваться, у некоторых задержка развития"? И в этом государство виновато? может, денег недостаточно выделили, чтобы родители и дальше могли производить на свет детей с задержкой развития?

Вот, уважаемая Динара, вместе с Бывалым ответьте мне на вопрос теста, который предлагается детям 3-х лет в наших детсадах. (если прочту правильный ответ), можете считать себя УМНОЙ!, потому, что ни я сама, ни мои знакомые не ответили правильно на этот вопрос. и так: Что общего между ёжиком и молоком. Сразу скажу, что ёжики пьют молоко - не является правильным ответом.

провокатор
Re: Диана ОКРЕМОВА: Дети на задворках сознания




Отправлено: 10.09.17 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Отлично помню те времена, когда большинство детсадов продавалось под офисы и жильё. Неужели в то время колониалисты больше заботилось о детях, чем сейчас родное государство?!

тролль и провокатор
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