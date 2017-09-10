Цитата: 07iitra:



Этота понятно.

Зайди хоть в почту...





Цитата: Гость:

Ты давай не тупи иначе ты сам 112й,твою натуру насквозь видно,уже 40 лет а ума не нажил и пишешь под чужими никами.А выгнало его все нормальные форумчане и даже все проголосовали против в ветке против 112,которую создал Валентин.

И тебя выгоним.

Марик, иди в ж...сад, ландыши нюхать