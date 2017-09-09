/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 11 из 11«1...91011
§ NG.kz
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29568
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.17 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После церемонии захоронения пройдет ас. Все мероприятия пройдут возле уже построенного в честь Кейки батыра мавзолея, расположенного на 65-м километре трассы Аркалык-Амантогай вблизи села Тасты.
Читать новость

Раман
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07iitra:
Меня одного обуревает "грёбанный стыд",за то,что делается в стране?

Вас таких ещё пол города ,здесь, пызырёчек! :-)

гость
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
123:
Нет национализму! выжгем его огнем!

Не получится. Слишком много желающих погасить ваш огонёк.

пэтриот
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ
Ну, если такие Авторитеты, как Ваши ПРОСВЕЩЁННЫЕ СОСЕДИ возмущены здешними комментами, то всем остальным следует немедленно заткнуться! А Вы, переведя им комменты, наверное, идёте по следам казахскоязычной прессы, которая начиная с 90-х пичкала казахов статейками типа:"... русский аким организует уборку снега только в переулках, где живут русские..." 

Я что подделал ветку форума и придумал ,,отсебятину,, ? Они просто не читают русскоязычную прессу, и статью они не прочитали бы. Как было так и перевёл .Ноу проблем, все ,,довольные и радостные,, , будем крепить дружбу

07iitra
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Почему до сих пор на латинице не пишешь?

izveni :-o zhdal razreshenija... :oops: :oops: я жеж обыкновенный маленький человек,винтик в государственной машине... а точнее,косточка,плюсна,в скелете откопанной лошади-истории (в свете новых знаний) независимой страны. :-o

07iitra
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Раман:
Вас таких ещё пол города ,здесь, пызырёчек! :-)

если ты имееш ввиду бледнолицых,то здря так думаеш... аборигенам (здоровым головой) ещё более стрёмнно ОБ ЭТОМ читать и слышать! ибо у них,в отличии от тебя (и тебе подобных) понятие ИНСТИНКТ САМОСОХРАНЕНИЯ распространяется не только на тело,но и на душу...

07iitra
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это ОНИ,аборигены со здоровой головой,пытаясь премирить противоборствующих,предлагали оставлять улицы "павших борцов" не ставя акценты на красных,белых,алаш-ордынцах или анархистах... но такие как ТЫ, этого не всосали... mozhet soznatelno?

Раман
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07iitra:
ибо у них,в отличии от тебя (и тебе подобных) понятие ИНСТИНКТ САМОСОХРАНЕНИЯ

Ахха, только нам уже не смеётся и не обуревается стыдом, в отличии от вас забугорище, всё ужо давно прошло
"Как с белых яблонь дым"...

07iitra
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Раман:
Ахха, только нам уже не смеётся и не обуревается стыдом, в отличии от вас забугорище, всё ужо давно прошло

Жаль! Очень жаль,что понятия "стыд" и "срам",для вас ценности преходящие... Для всего Мира, это постоянная величина,не дающая обществу упасть на дно цивилизации.
Могли бы лишний раз и не озвучивать эти пятна на белых воротничках Акимов-вороваек,мундирах ментов-наркобарыг,портфелях министров-недоучек...

07iitra
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Раман:
"Как с белых яблонь дым"...

да ты,Раман,походу пятыйколоннист... :lol: ратуеш якобы за самостийность Qazagstana,а цитируеш русофила,алкша,бабника и ПОЭТА... :lol: :lol:

Гость
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 19:28
Комментарий проходит проверку.

Гость
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 19:33
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
Страница 11 из 11«1...91011
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 109
Пользователей: 1
Всего: 110

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх