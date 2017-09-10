Раман Re: Максим Галкин разгневал коммунистов своей пародией на Ленина #16







Отправлено: - 18:34 Цитата: пэтриот:

Галкин талант , Алла Борисовна знала кого в мужья брать [/quote

Дык с шестого ,то захода.

Тут надо ваще дебилкой быть,что бы опять промахнуться. Галкин талант , Алла Борисовна знала кого в мужья брать[/quoteДык с шестого ,то захода.Тут надо ваще дебилкой быть,что бы опять промахнуться.