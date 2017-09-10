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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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07iitra
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 10.09.17 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
а лучше положи Эйяфьядлайёкюдль на

это алогично... стоит только покусица на одну половинку "сладкойпарочки",как другая тутаже делает hanahu... :-)

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 10.09.17 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07iitra:
Эйяфьядлайёкюдль

Ну если выговариваешь, да еще пишешь без ошибок.
То значит еще не настолько пьян, что бы писать зареганым.

Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 10.09.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07iitra:

Ты давай не тупи иначе ты сам 112й,твою натуру насквозь видно,уже 40 лет а ума не нажил и пишешь под чужими никами.А выгнало его все нормальные форумчане и даже все проголосовали против в ветке против 112,которую создал Валентин.
И тебя выгоним.

Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 10.09.17 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07iitra:

Этота понятно.
Зайди хоть в почту...


Цитата:
Гость:
Ты давай не тупи иначе ты сам 112й,твою натуру насквозь видно,уже 40 лет а ума не нажил и пишешь под чужими никами.А выгнало его все нормальные форумчане и даже все проголосовали против в ветке против 112,которую создал Валентин.
И тебя выгоним.

Марик, иди в ж...сад, ландыши нюхать

Зил130
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 10.09.17 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выгоняльщик нашелся. Сидит в кустах и тявкает. Зарегайся мы и тебя выганем. Смотрю молодые только разруху принесли на форум а по делу ноль.

Зил130
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 10.09.17 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
0.7 мачи их. Обнаглели уже.

§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3617
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 10.09.17 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
И тебя выгоним.

че - профессия "выгоняльщики" что ли появились? или я чет пропустила? Всех может уже выгоните? сами с собой будете тут тусить, а потом себя начнете выгонять....

Цитата:
07iitra:

а куда "l" перед "i" делась? :oops: или это новая латиница такая стала? :oops:

[Исправлено: Алиса, 10.09.2017 - 18:32]
Профайл

Зил130
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 10.09.17 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марика прижали а сами не че нового непринесли. Прыщавые понты одни. Аж противно смотреть на их. Тявкают . 💩💩💩из этой кучи. О.7 мачи их. Я знаю ты могешь . а то я один устал.

Гость3
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 10.09.17 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Ну что же вы за злодеи?
Пока я в Болгарии кости грел, довели до истерики Марика.
Над кем теперь изголяться?
Предлагаю вынести на обсуждение новую кандидатуру !!!

Видишь можем если захотим. А насчет следущего вон на Наш Земляк на него в деревеньке наезжают за 112о.

Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 10.09.17 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Зил130:
Марика прижали а сами не че нового непринесли. Прыщавые понты одни. Аж противно смотреть на их. Тявкают . 💩💩💩из этой кучи. О.7 мачи их. Я знаю ты могешь . а то я один устал.

112й тебя честно выгнали или очень хочется и колеться?

гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 10.09.17 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Зил130:
а то я один устал.


что за новый уставший трактор?
а пишет как будто всю жизнь тут прожил.

123
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 10.09.17 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надо забанить этого прихвостня по айпи.
он не угомонится отписываясь под чужими никами.

07iitra
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 10.09.17 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
а куда "l" перед "i" делась?

дефект (р)гечи... результат выгоревшего участка мозга,ответственного за эту функцию... :lol: :lol: :lol: Цитата:
Алиса:
или это новая латиница такая стала? :oops:

э-э-э матушка,Вы ищё физических,химических и литературных АНГЛИцизмов писанных по КАЗАХСКИ, на ЛАТЫНИ не видели... :lol: :lol:
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