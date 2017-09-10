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§ NG.kz
Максим Галкин разгневал коммунистов своей пародией на Ленина
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29568
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.09.17 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Галкин, находясь на Капри в роскоши, как бы походя, явно будучи нетрезвым, позволяет себе коверкать речь "под Ленина", кривляется, употребляет разного рода полуцензурные выражения", - цитирует пресс-служба партии слова Малинковича.
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пэтриот
Re: Максим Галкин разгневал коммунистов своей пародией на Ленина




Отправлено: 10.09.17 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего Галкину за пародии не будет , Невзоров на всю РПЦ c Гундяевым конкретную ,,бочку,, катит - пофигу! Живёт и здравствует!
Галкин талант , Алла Борисовна знала кого в мужья брать :-) :-)
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