Elle Re: Марина ЕЛИНА: Лубочное материнство #1





(Пользователи) Сообщений: 71

Регистрация: 10.04.17 (Пользователи) Отправлено: - 17:37 А я соглашусь с Вами, автор. Материнство стало всем чем угодно: брендом, трендом, профессией, китчем (яжмать), бизнесом и даже проблемой (не хочу, не могу быть мамой, достало, и еще куча тем) и прочее, и прочее...Куча возможностей облегчающих быт мамы и ребенка, тысячи советов от супер-докторов, телепередачи, ток-шоу, сайты и блоги...А вот на школьном собрании учительница просит - мамы объясните, научите ребенка кушать правильно, то есть что еда это ни чипсы, лимонад и прочая псевдоснедь, а это картофель, каши, хлеб наконец. Что детей с испорченными желудками и поджелудочными железами до жути много. Дети болеют сахарным диабетом, и их все больше...И это в школе. А где были эти дети до этого момента? Верно. В семье. Форма никогда не заменит содержания...Смотришь - ребенок прекрасно одет, ему без конца что-то покупают вкусное, дарят подарки по поводу и без, выкладывают супер-счастливые фото в соцсетях - мамапапаясуперсемья (блин)а он не умеет ни есть, ни общаться с ровесниками...А мама на утреннике 8 марта даже не смотрит на поделки сына или дочери, не поднимает глаз на его выступление, не замечает его радости - она снимает себя, других, и тут же сливает весь этот инфохлам в сеть...Что это? Я не знаю...