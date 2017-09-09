Цитата: ТАНОМИ

Ну, если такие Авторитеты, как Ваши ПРОСВЕЩЁННЫЕ СОСЕДИ возмущены здешними комментами, то всем остальным следует немедленно заткнуться! А Вы, переведя им комменты, наверное, идёте по следам казахскоязычной прессы, которая начиная с 90-х пичкала казахов статейками типа:"... русский аким организует уборку снега только в переулках, где живут русские..."

Я что подделал ветку форума и придумал ,,отсебятину,, ? Они просто не читают русскоязычную прессу, и статью они не прочитали бы. Как было так и перевёл .Ноу проблем, все ,,довольные и радостные,, , будем крепить дружбу