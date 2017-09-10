пэтриот:

Ещё одно подтверждение ,что судя по выговору т.Ленин имел родственников в Израиле(хоть он и не существовал тогда)

Директор Пляжа:

Алкин на комуняк потявкал. Интересно, а на Едро с ЛДПР духу хватит?