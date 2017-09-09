гость:

Так и есть это оцифрованый и эта его ядовитая сущность и желч выдает, я давно заметил что он и в ветках тролит под новыми выдумаными никами а ведь ему запрещено.

Гость3:

лучше сидеть дома и спокойно читать газету и писать. У меня нет камри