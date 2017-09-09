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§ NG.kz
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29567
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.17 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После церемонии захоронения пройдет ас. Все мероприятия пройдут возле уже построенного в честь Кейки батыра мавзолея, расположенного на 65-м километре трассы Аркалык-Амантогай вблизи села Тасты.
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тётя Соня
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Да, вот к примеру в Красном партизане до сих пор существует и причем самая что ни на есть центральная улица угнетателя Ленина.

Мы уж как нибудь сами разберёмся какую улицу назвать именем национального нашего героя!

ТАНОМИ
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Как и обещал, зашёл до соседей ( они едут в Торгай на захоронение ) и перевёл им статью и ветку форума (по русски они плохо разговаривают , да он им и не нужен там) . Особенные эмоции конечно вызвала ветка форума , ,,благодарность,, они выразили на простом народном языке (не пройдёт модерацию).

Ну, если такие Авторитеты, как Ваши ПРОСВЕЩЁННЫЕ СОСЕДИ возмущены здешними комментами, то всем остальным следует немедленно заткнуться! А Вы, переведя им комменты, наверное, идёте по следам казахскоязычной прессы, которая начиная с 90-х пичкала казахов статейками типа:"... русский аким организует уборку снега только в переулках, где живут русские..." А также про колонизаторов и угнетателей. Неудивительно, что они, читающие только по-казахски, за 26 лет прониклись убеждением в отсутствии добрых дел со стороны русскоязычных. (Пишу "русскоязычных", ибо представители каких только наций тут не фигурировали на исторической арене). Подозреваю, что в РК, как и на Украине, эта деятельность не пропала даром. Не дай Бог, собрать этот "урожай"!

кустанаец 1
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вахит:
теперь то мы независимы и имеем право вспомнить тех кто стоял у истоков независимости

Если бы правильно и достоверно Вам молодежи сейчас писали учебники, то ты бы знал, что киргизские ханы , тогда казахских не было обратились заключили договор с царской Россией , потому , что эти земли раздирали междуусобные войны . Гражданская война одним словом . Воевали три жуза между собой. а большая часть казахов проживала на юге ...Огромные земли и 3,5 млн казахов проживала , так , что независимость от набегов других в те времена помогала сохранить Царская Россия , хотя слова независимость громко звучит, Ханы вас гнобили между собой и ни кто больше а этот басмач просто помогал своему хозяину в переделе земли . Он убивал так же своих сородичей как и красноармейцев и белогвардейцев , бандит , как когда то было в 90 годах прошлого века. Кстати сейчас периметр границы с Китаем Казахстана защищают совместные подразделения с Россией ПВО . Так , что не нужно верить слепо тому что читаешь в нынешних учебниках . а сходите в Краеведческий музей или обратитесь к архиву

Директор Пляжа
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
Мы уж как нибудь сами разберёмся какую улицу

У вас раздвоение личности?))
Возможно назовут, тут вполне возможно без вариантов.
Только лично где и как особо спрашивать не будут, даже коренное население.
Так как и его мнение, для баеев-агашек, особо ничего не значит.

07iitra
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
в Красном партизане до сих пор существует и причем самая что ни на есть центральная улица угнетателя Ленина. Как такое допущено?

КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН !!! :-o :-o :-o чо за кощюнство над черепом БАТЫРОВ! истиных освободителей и источников независимостей... :-o :-o :-o

07iitra
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
в Красном партизане до сих пор существует и причем самая что ни на есть центральная улица угнетателя Ленина. Как такое допущено? - надо срочно исправлять.

"ПАРТИЗАН" жеш часть города? за палитическую близарукасть обласному акиму лоб зелёнкой намазать! гаратскова акима пожизненно на кичу (за недонесение в соответствующии органы. и за тайную поддержку советской колониальной палитики). местных жителей (партизанов)отправить на десять лет арал капать бес права переписки и "по рогам". :lol: :lol:

07iitra
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
в Красном партизане /// улица угнетателя Ленина.

ну што ни буква,то надругательство... чо ни слог, то глумление... над НЫНЕШНИМИ героями независимости Qazagstana... над героями,которые бились заЦитата:
Вахит:
теперь то мы независимы и имеем право вспомнить тех кто стоял у истоков независимости и отдал свой жизни для этого,

а Амангельды и его нукеры не в щёт? помнитца ещё Гитлер хотел вам свободу от коммунистов принести... Герои ВОВ,тож по-ходу не в почоте?

Гость
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 15:37
Комментарий удален модератором.

07iitra
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вахит:
а для чего его хранили там его череп ясное дело

да ясный перец,для коммерции.. политической... у них там этих черепов,как гуталина на гуталиновой фабрике... они при,случии,могу и целую мумию живую предаставить.. не так давно (по историческим меркам) семью последнего российского Венценосца откопали...

123
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
Мы уж как нибудь сами разберёмся какую улицу назвать именем национального нашего героя!


нет национализму! выжгем его огнем!

Гость
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 15:44
Комментарий удален модератором.

07iitra
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня одного обуревает "грёбанный стыд",за то,что делается в стране?
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