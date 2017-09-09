Цитата: Вахит:

теперь то мы независимы и имеем право вспомнить тех кто стоял у истоков независимости

Если бы правильно и достоверно Вам молодежи сейчас писали учебники, то ты бы знал, что киргизские ханы , тогда казахских не было обратились заключили договор с царской Россией , потому , что эти земли раздирали междуусобные войны . Гражданская война одним словом . Воевали три жуза между собой. а большая часть казахов проживала на юге ...Огромные земли и 3,5 млн казахов проживала , так , что независимость от набегов других в те времена помогала сохранить Царская Россия , хотя слова независимость громко звучит, Ханы вас гнобили между собой и ни кто больше а этот басмач просто помогал своему хозяину в переделе земли . Он убивал так же своих сородичей как и красноармейцев и белогвардейцев , бандит , как когда то было в 90 годах прошлого века. Кстати сейчас периметр границы с Китаем Казахстана защищают совместные подразделения с Россией ПВО . Так , что не нужно верить слепо тому что читаешь в нынешних учебниках . а сходите в Краеведческий музей или обратитесь к архиву