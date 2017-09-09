|Цитата:
пэтриот:
Как и обещал, зашёл до соседей ( они едут в Торгай на захоронение ) и перевёл им статью и ветку форума (по русски они плохо разговаривают , да он им и не нужен там) . Особенные эмоции конечно вызвала ветка форума , ,,благодарность,, они выразили на простом народном языке (не пройдёт модерацию).
Ну, если такие Авторитеты, как Ваши ПРОСВЕЩЁННЫЕ СОСЕДИ возмущены здешними комментами, то всем остальным следует немедленно заткнуться! А Вы, переведя им комменты, наверное, идёте по следам казахскоязычной прессы, которая начиная с 90-х пичкала казахов статейками типа:"... русский аким организует уборку снега только в переулках, где живут русские..." А также про колонизаторов и угнетателей. Неудивительно, что они, читающие только по-казахски, за 26 лет прониклись убеждением в отсутствии добрых дел со стороны русскоязычных. (Пишу "русскоязычных", ибо представители каких только наций тут не фигурировали на исторической арене). Подозреваю, что в РК, как и на Украине, эта деятельность не пропала даром. Не дай Бог, собрать этот "урожай"!