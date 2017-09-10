Алиса Re: Использование смартфонов вызывает сходящееся косоглазие у... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3616

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:32 а как же ж "ооо, мой годовалый ребенок(внук) в смартфоне(компе, планшете и т.д. - на выбор) лучше чем я разбирается. Это круто!!"? Как же с подобным бахвальством теперь быть?

Теперь это надо будет воспринимать как: "ооо, мой годовалый ребенок(внук) скоро косоглазым будет. Это круто!!" ))))