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§ NG.kz
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29567
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.17 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После церемонии захоронения пройдет ас. Все мероприятия пройдут возле уже построенного в честь Кейки батыра мавзолея, расположенного на 65-м километре трассы Аркалык-Амантогай вблизи села Тасты.
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тётя Соня
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Да, вот к примеру в Красном партизане до сих пор существует и причем самая что ни на есть центральная улица угнетателя Ленина.

Мы уж как нибудь сами разберёмся какую улицу назвать именем национального нашего героя!

Гость
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 14:31
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