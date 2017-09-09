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§ NG.kz
Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29567
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.09.17 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После церемонии захоронения пройдет ас. Все мероприятия пройдут возле уже построенного в честь Кейки батыра мавзолея, расположенного на 65-м километре трассы Аркалык-Амантогай вблизи села Тасты.
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Читатель 1
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читаю и чётко прослеживается противостояние)) Одни аргументированы, другие "едут на эмоциях". Думаю, всё понятно и предсказуемо в будущем (общее рассуждение)

§ Доктор СИЗО
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3977
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 10.09.17 - 02:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я понял, что большинство здешних писак не поедет на церемонию захоронения черепа. Правильно сделаете. Не нервируете свою психику.
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кустанаец 1
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 09:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возвеличивание преступников даже далекого прошлого не пойдет на пользу , только во вред . В истории любого государства есть темные и светлые полосы , этот человек не с белой полосы . Череп этого человека дополнение к разжиганию межнациональной розни в Казахстане . Слишком хорошо виден этот момент в этом , вбивание в голову молодому поколению казахов , что их предков угнетали русские при царской России, потом во времена СССР . Это будет заложена мина замедленного действия между русскими и казахами здесь в Кустанайской области Казахстана . для чего хранили череп этого басмача в России практически 100 лет тоже не понятно. Но кто надоумил министра культуры и спорта его отыскать, почему Медведев и пошел на это , большая политика . Игры больших людей .

кустанаец 1
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 09:17
Комментарий удален модератором.

§ сайлау курманов
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2102
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.09.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
половина комментов -элементарная чушь,кто знает через много времени что напишут про нынешнего солнцеликого и о тех кто за решеткой или в изгнании,так что не торопитесь в навешивании ярлыков, человек боролся за свободу , за народ ,
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Читатель 1
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 09:53
Комментарий удален модератором.

тётя Соня
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Необходимо установить памятник Кейки батыра в городе Костанае! И увековечить его имя в названий одной из центральных улиц как борца за свободу!

тётя Соня
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выхожу с предложением о создании добровольного фонда по сбору денежных средств для изготовления памятника Кейке батыру как национального героя нашего государства!

Вахит
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
вбивание в голову молодому поколению казахов , что их предков угнетали русские при царской России, потом во времена СССР . Это будет заложена мина замедленного действия между русскими и казахами здесь в Кустанайской области Казахстана . для чего хранили череп этого басмача в России практически 100 лет тоже не понятно

теперь то мы независимы и имеем право вспомнить тех кто стоял у истоков независимости и отдал свой жизни для этого, Казахский народ всегда помнил о них, а для чего его хранили там его череп ясное дело что боялись что народ будет поклонятся его праху, и вот наконец его душа найдет упокоение на родной земле, потомки всегда будут помнить своих героев, мы Казахстанцы должны сплотится вместе то есть все народы и не допустить потери независимости.

Гость
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
человек боролся за свободу , за народ ,

История развивается по спирали. Уже не раз, и не два, в истории, банального бандита объявляли национальным героем и борцом за свободу. В зависимости от политической конъюнктуры...
Дефицита героев на текущий момент

§ Алиса
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3616
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 10.09.17 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
И увековечить его имя в названий одной из центральных улиц как борца за свободу!

Да, вот к примеру в Красном партизане до сих пор существует и причем самая что ни на есть центральная улица угнетателя Ленина. Как такое допущено? - надо срочно исправлять. Посему, предложение тети Сони необходимо не рассматривая и не обсуждая реализовывать :-o :-o :-o

[Исправлено: Алиса, 10.09.2017 - 12:34]
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Асет
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:



Отправлено: 10.09.17 - 10:09
Выхожу с предложением о создании добровольного фонда по сбору денежных средств для изготовления памятника Кейке батыру как национального героя нашего государства!

Пора решать радикально, неизвестно сколько их ещё появится. Переименовать одну из центральных улиц в улицу остальных батыров. И ввести обязательный налог на создание памятников для батыров. Так будет проще.

пэтриот
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как и обещал, зашёл до соседей ( они едут в Торгай на захоронение ) и перевёл им статью и ветку форума (по русски они плохо разговаривают , да он им и не нужен там) . Особенные эмоции конечно вызвала ветка форума , ,,благодарность,, они выразили на простом народном языке (не пройдёт модерацию). Жалко конечно что они не могут выйти на ветку форума и ответить достойно .

Директор Пляжа
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:

:lol: Ну и врать, Хохол, горазд.
Фантазируй как- нибудь по правдивей. ))

Гога
Re: Когда пройдет церемония захоронения черепа Кейки батыра




Отправлено: 10.09.17 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112 ушёл ? Пришла *тетя Соня *?
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