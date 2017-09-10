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§ NG.kz
Использование смартфонов вызывает сходящееся косоглазие у детей - медики
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29567
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.09.17 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для исследования были привлечены дети возрастом от 7 до 16 лет. Все респонденты на момент начала эксперимента имели хорошее зрение, без признаков косоглазия. На протяжении четырех месяцев школьники активно пользовались смартфонами около шести часов в сутки.
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§ Алиса
Re: Использование смартфонов вызывает сходящееся косоглазие у...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3616
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 10.09.17 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а как же ж "ооо, мой годовалый ребенок(внук) в смартфоне(компе, планшете и т.д. - на выбор) лучше чем я разбирается. Это круто!!"? Как же с подобным бахвальством теперь быть?
Теперь это надо будет воспринимать как: "ооо, мой годовалый ребенок(внук) скоро косоглазым будет. Это круто!!" ))))
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глас народа
Re: Использование смартфонов вызывает сходящееся косоглазие у...




Отправлено: 10.09.17 - 12:50
Комментарий удален модератором.

* drakon
Re: Использование смартфонов вызывает сходящееся косоглазие у...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11867
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.09.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
скоро косоглазым будет. Это круто!!" )))

Как в КВНе кто то сказал- тут Дальний Восток.
Тут ЭКСПО - матушка.Незаметно - будет... :lol:
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Директор Пляжа
Re: Использование смартфонов вызывает сходящееся косоглазие у...




Отправлено: 10.09.17 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Косоглазие это мелочи жизни, по сравнению с айфонутостью и селфанутостью молодого поколения.

* drakon
Re: Использование смартфонов вызывает сходящееся косоглазие у...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11867
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.09.17 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
по сравнению с айфонутостью и селфанутостью

Ооо! Новые слова -появились в Русском Языке.
Пора включать их в Учебник Русского Языка... :lol:
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