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Куратор темы: drakon
* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11867
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.09.17 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А зима - близко...

Календарная,а снег выпадет на рождество.
Если - выпадет... :lol: Цитата:
Ваш земляк:
ты - за - него - дупу - рвать - будешь?!

Может,может - быть. Я ващета - не
человек - толпы... :lol:
Профайл

§ Ваш земляк
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1217
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.09.17 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я ващета - не
человек - толпы...

То есть, тебя не возмущали его высказывания по поводу геноцида, его неоднозначные, имею ввиду неоднократные смены позиций, поступки? Его показушный лже-патриотизм? И ты считаешь толпой тех, кому надоело выслушивать его враньё о деде, Герое (именно так, с большой буквы!) Советского Союза?
Пысы. Разочаровал ты меня, старый...
Профайл

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11867
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.09.17 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Разочаровал ты меня, старый...

Я не твоя "Барышня". Разочаровал - так Разочаровал... :lol: :-o
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11867
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.09.17 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Электрозаправка у нас в Райцентре

Тут можно заряжать Аккамуляторы,
начиная от велосипедрв др автомобилей... :lol:
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мимошол
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 10.09.17 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
То есть, тебя не возмущали его высказывания по поводу геноцида, его неоднозначные, имею ввиду неоднократные смены позиций, поступки? Его показушный лже-патриотизм? И ты считаешь толпой тех, кому надоело выслушивать его враньё о деде, Герое (именно так, с большой буквы!) Советского Союза?
Пысы. Разочаровал ты меня, старый...

Ты на Дракошу то не наезжай у него свое мнение и не нужно истерику против 112 навязывать ему, только потому что он стоит выше ваших разговоров о нем ежедневно и ежечасно. Никуда не лезет не сует свой нос в драки между вами и 112 и теперь он виноват за это?
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